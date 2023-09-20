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5 إجراءات نفذها «التنظيم والإدارة» لتطبيق العمل من المنزل جزئيا

كتب:

أسماء زايد
10:28 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
المركزي للتنظيم والإدارة

المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأ تجربة تطبيق العمل من المنزل جزئيًا.

العمل عن بعد لمدة يوم واحد أسبوعيًا

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأ تجربة تطبيق العمل عن بعد لمدة يوم واحد أسبوعيًا، بعد اتخاذ الإجراءات التالية.

- تم تسليم جميع الموظفين بالجهاز المركزي لـ«التنظيم والإدارة» أجهزة «لاب توب» أو «تابلت» و APN (شبكة اتصال مؤمنة).

- تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية.

- إعادة هندسة إجراءات العمل من خلال إنشاء الذاكرة المؤسسية الرقمية ومنظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي.

- 18 مليون مستند تمت رقمنتها.

- 10 آلاف و663 مراسلة تمت بين الجهاز وعدد من الجهات خلال أغسطس الماضي عبر منظومة التراسل المؤسسي.

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بقلم أسماء زايد