«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظيفة خالية بـ«النقل».. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظيفة خالية بقطاع النقل البحري بوزارة النقل والمواصلات، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشراف الجهاز.

تفاصيل الوظيفة الشاغرة

وأضح «التنظيم والإدارة» تفاصيل الوظيفة الشاغرة، وإجراءات وشروط التقديم لها، كما يلي.

درجة الوظيفة: مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.

بيانات الوظيفة:

الجهة طالبة الإعلان:وزارة النقل - قطاع النقل البحري.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة: تقع على قمة وظائف الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية التابعة للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، تقوم بإعداد الموازنة التخطيطية والميزانية والحسابات الختامية وترشيد سُبل الإنفاق العام للقطاع.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية (81/2016) ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية: قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

1- بيان الحالة معتمد موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير او بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم – الـدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

2- بيان بالمقترح التطويري، وكذا بيان يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

4- عدد 9 صور شخصية 4×6

5- صورة الرقم القومي.

6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023-09-18

نهاية الإعلان: 2023-10-18

طريقة التقديم للوظيفة

تقدم الطلبات باسم السيد اللواء بحري/ رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية «أ. التطوير المؤسسي» بمقر قطاع النقل البحري شارع المكس بجانب كوبري النوبارية، عمارة تحيا مصر – إسكندرية.