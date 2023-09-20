«معلومات الوزراء»: مصر في المرتبة 51 من بين 117 دولة بمؤشر السفر 2021

أعلن مركز المعلوات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة المصرية حرصت على مواكبة ركب التطور الرقمي الذي تتوالى فيه المستجدات التكنولوجية وذلك من خلال تبني عدد من الإصلاحات وإطلاق عدد من الخطط والمبادرات لتدعيم ركائز التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي من أبرزها استراتيجية مصر الرقمية 2030 التي تعد بمثابة حجر أساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، بجانب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أولت أهمية خاصة للاستفادة من تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الحكومي.

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر شهد طفرة تنموية كبيرة

وأوضح المركز أنه في ضوء ذلك، شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية انعكست على وضع مصر في المؤشرات الدولية، سواء تلك المتعلقة بقطاع السياحة أو بالبنية التحتية والتحول الرقمي.

مصر في المركز الأول إفريقيا والمركز الرابع عربيا

ولفت المركز إلى أن من أبرز تلك المؤشرات، مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام (Travel & Tourism Development Index) ، والذى أوضح استحواذ مصر على المرتبة 51 من بين 117 دولة في عام 2021 لتحرز تقدما بـ6 مراكز مقارنة بعام 2019.

كما جاء ترتيب مصر في المركز الأول إفريقيا والمركز الرابع عربيا بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بمؤشر تنمية السفر والسياحة.