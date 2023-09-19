«معلومات الوزراء» يوضح متطلبات إطلاق منصة السياحة الموحدة بمصر

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إطلاق منصة السياحة الموحدة في مصر تتطلب تعاونًا مستمرًا بين عدد من الجهات الحكومية إلى جانب أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص التي يقع على عاتقها مشاركة خدماتها على المنصة وتوفير المحتوى المنشور عليها.

وأشار إلى أن من أبرز تلك الجهات وزارة السياحة والآثار الهيئة العامة للتنمية السياحية، وزارة الثقافة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة النقل وزارة الصحة والسكان، وزارة الداخلية مصلحة الجوازات وزارة الطيران المدني الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الاتحاد المصري للغرف السياحية غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، غرفة المنشآت الفندقية الجامعات المصرية.

متطلبات إطلاق المنصة

يتطلب إطلاق منصة للسياحة الموحدة عددًا من العوامل والمراحل المتداخلة التي يجب استيفاؤها خلال عملية البناء، والتي يمكن تحديد أبرزها كالآتي:

- بلورة أهداف المنصة

ووفقا لمركز المعلومات، فيتوجب على الهيئات القائمة على المنصة السياحية اختيار اسم جذاب للمنصة؛ إذ يقترح في ذلك الشأن وبعد الاطلاع على التجارب الدولية المماثلة، أن تسمى المنصة " Visit Egypt: Journey to Discovery " .

كذلك، يتوجب وضع رؤى وتحديد مهام المنصة، والتي يمكن أن تتضمن الآتي:

- منصة محتوى وخدمات توائم الطلب على المقصد السياحي المصري.

- توفير سبل التواصل بين جانب العرض، بما يشمله من شركات ومقدمي خدمات سياحية وجانب الطلب، وهو السياح، عبر محتوى المنصة.

- تبادل البيانات والمحتوى السياحي والخدمات الجديدة التي يتم ابتكارها في إطار التكامل بين المناطق والمحافظات والكيانات العامة، مع الشركاء من القطاع الخاص.

- توفير فرص لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص لتوسيع قاعدة المعلومات المتاحة لديهم وتحسين عروض السياحة المقدمة بما يتماشى مع تحقيق أرباح عادلة لأولئك الشركاء.