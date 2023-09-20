بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك في انتخابات الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة للناخبين للتمكّن من معرفة لجنتهم الانتخابية للتصويت في انتخابات الرئاسة، ويمكن أن يكون من خلال الرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.

يدخل الناخب على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية على الرابط التالي: https://www.elections.eg/.

الانتهاء من الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي

وأعد الجهاز التنفيذي تقريرًا شاملًا، يتضمن ما يفيد بالانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي المهم.

اجتماعات للتأكّد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية

وأحال الجهاز التنفيذي، تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكّد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.