رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرا صحفيا في مدينة نصر غدا

كتب:

محمد عيسي
01:33 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

يعقد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر الغد، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي المهم.

إجراء العملية الانتخابية

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

اقرأ المزيد:

رئيس «الوطنية للانتخابات» يكشف عن استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية

قيادي بفتح: إجراء الانتخابات أهم ما ينتظره الفلسطينيون من اجتماع الفصائل بالقاهرة

هولندا: إجراء الانتخابات العامة 22 نوفمبر المقبل

حزب التجمع يسلم الحوار الوطني مقترحا بشأن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غدا
بقلم محمد عيسي