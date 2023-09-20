وظائف منظمة الصحة العالمية في مصر.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، حاجتها لموظفين جدد للعمل لدى مكتبها في القاهرة بدوام كامل للمبتدئين ومتوسط الأقدمية، مشيرة إلى عدد من المهام والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف.

وفي هذا الصدد، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة وفق المعلن عبر موقعها الرسمي على لينكد إن، كما يلي.

وظيفة مستشار إقليمي (اقتصاديات الصحة والتمويل)

- درجة الماجستير في اقتصاديات الصحة أو السياسة الصحية.

- درجة الدكتوراه في اقتصاديات الصحة.

- ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة الدولية في اقتصاديات الصحة وتمويل الرعاية الصحية.

- خبرة في تعزيز النظام الصحي في البلدان النامية للحصول على الوظيفة.

- القدرة على تحديد القضايا وصياغة الآراء وتقديم الاستنتاجات والتوصيات.

- القدرة على مراجعة ومراجعة سياسات وأهداف البرامج والأنشطة المعينة.

- مهارات التعامل مع الآخرين باستخدام اللباقة والصبر والمجاملة.

- معرفة ممتازة بالنظم السياسية والاجتماعية والصحية في البلدان.

- مهارات الصياغة والتواصل ممتازة.

- الالتزام بتنفيذ هدف المساواة بين الجنسين من خلال ضمان المشاركة المتساوية والمشاركة الكاملة للنساء والرجال في جميع جوانب العمل.

- روح الفريق ومهارات القيادة / الإدارة ومهارات إدارة الوقت.

- مدة العقد: سنتان بشرط توفر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة لهذا المنصب.

- آخر موعد للتقديم: 10 أكتوبر 2023، الساعة 5:59:00 صباحًا.

وظيفة مساعد إداري واتصالات

- تقديم الدعم الإداري الكامل بما في ذلك صياغة المراسلات الروتينية وغير الروتينية بما يتماشى مع دليل أسلوب منظمة الصحة العالمية، ومراجعة وإرسال المراسلات والتقارير والوثائق وما إلى ذلك، وإعداد المراسلات ذات الطبيعة الإدارية ووضع اللمسات الأخيرة عليها بشكل مستقل وصياغة الردود المؤقتة؛ صياغة العروض التقديمية بتوجيه من الموظفين المحترفين.

- تلقي جميع المراسلات الواردة وفحصها وتسجيلها، والبحث عن المعلومات وإرفاق الخلفية؛ توفير ترجمة غير رسمية، إذا لزم الأمر؛ تدوين محاضر الاجتماعات ومتابعة نقاط العمل؛ تحديث وصيانة نظام حفظ الملفات وقواعد البيانات (الورقية والإلكترونية).

- متابعة تنفيذ أنشطة البرنامج والتأكد من تقديم مساهمات الفريق في الوقت المناسب. الرد على الاستفسارات الهاتفية والتصرف بناءً عليها، وتقييم مدى إلحاح مسائل البرنامج وإحالتها إلى أعضاء الفريق المناسبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ إعلامهم وتذكيرهم بالمواعيد النهائية؛ وتقديم المواد الداعمة حسب الاقتضاء.

- تنظيم سفر أعضاء الفريق المعنيين، بما في ذلك رفع طلبات السفر (TRs) في نظام الإدارة العامة (GSM)، والتصريح الأمني، ووضع اللمسات الأخيرة على مسارات السفر وحجوزات الفنادق وما إلى ذلك، ومتابعة وحفظ السجلات المتعلقة بتقديم مطالبات السفر (TCs) ) وتقارير السفر.

- تقديم الدعم الإداري الكامل لاجتماعات الوحدة.

- بدء ومعالجة وإغلاق المعاملات المختلفة في نظام GSM ونظام سير العمل، بما في ذلك شراء السلع والخدمات؛ استكمال النماذج اللازمة والتحقق من اكتمال المواد التي تم الحصول عليها؛ إعداد المستندات والحصول على الموافقات والتصاريح لعقود غير الموظفين بما في ذلك APWs وGES والاستشارات ومهام برنامج متطوعي الأمم المتحدة والطرائق الأخرى؛ والمتابعة مع الأطراف المعنية بشأن استلام التسليمات وإنهاء المدفوعات.

- الحفاظ على أدوات التعاون والتنسيق التي تستخدمها الفرق الفرعية للويب والوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي على SharePoint من خلال تقويم الأحداث المشتركة وأوراق التتبع وأنظمة حفظ الملفات/الأرشفة.

- تبسيط التواصل والمتابعة مع الوحدات الفنية والمكاتب القطرية لضمان إبلاغ جميع الفرق الفرعية بالأنشطة والطلبات المشتركة.

- التعاون مع جهات الاتصال والاتصال الفنية ذات الصلة في أقسام المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ​​ومنظمات الجمارك العالمية لضمان تقديم المحتوى في الوقت المناسب وبشكل متسق لتحديثات موقع الويب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات الاتصالات والأيام الصحية كما هو مسجل في تقويم الأحداث.

- المساعدة في مراجعة التحديثات على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام وقنوات ومنصات التواصل الاجتماعي.

- المساعدة في تجميع وتعزيز مراقبة وسائل الإعلام وتقارير الاستماع الاجتماعي باستخدام قوالب الاتصال القياسية؛ والمساعدة في فحص/تصفية استفسارات الجمهور الواردة عبر القنوات والمنصات المختلفة.

- الموعد النهائي للتقديم: 24 سبتمبر 2023، الساعة 4:59:00 مساءً.

وظيفة مساعد فريق

- يتطلب إكمال التعليم الثانوي أو ما يعادله، أو حاصل على شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

- سنتان من الخبرة العملية ذات الصلة في العمل الإداري، كما أنّ بعض الخبرة في منظمة الصحة العالمية، مع معرفة جيدة بالقواعد واللوائح الإدارية والإجراءات والممارسات الخاصة بمنظمة في منظومة الأمم المتحدة.

- يحافظ على المعرفة في استخدام التكنولوجيا المكتبية وتحديثها من خلال الدورات الداخلية والتدريب أثناء العمل و/أو التدريب الذاتي.

- يحتفظ بمجموعة من التغييرات في الإجراءات والممارسات والقواعد واللوائح والهيكل التنظيمي في القسم ومنظمة الصحة العالمية.

- مدة العقد: سنتان.

- الموعد النهائي للتقديم: 2 أكتوبر 2023، الساعة 5:59:00 صباحًا.