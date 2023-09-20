يترقب عشاق الساحرة المستديرة منافسات دوري أبطال أوروبا، ويتطلعون لمعرفة موعد مع مباراة أرسنال وايندهوفن والقنوات الناقلة، والتي يسعى فيها الفريقان إلى تحقيق الفوز لبداية مشوار البطولة بشكل جيد.

وفي السطور التالية، نستعرض موعد مباراة أرسنال وايندهوفن والقنوات الناقلة:

موعد مباراة أرسنال وايندهوفن والقنوات الناقلة

ويأتي موعد مباراة أرسنال ضد إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات في لندن، إذ تكون أول مباراة للفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيندهوفن

واستكمالا لعرض موعد مباراة أرسنال وايندهوفن والقنوات الناقلة، يذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD.

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ونجح نادي أرسنال في حجز الترتيب الثاني بالدوري الإنجليزي، مما قاده لحجز مقعد أساسي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لسنوات.

يتواجد في تلك المجموعة أرسنال وإشبيلية الإسباني، بي إس في أيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي.