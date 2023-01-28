حارس أرسنال السابق يغني لمواهب كابيتانو مصر «زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير»

التقى لاعبو برنامج «كابيتانو مصر» مع رامي شعبان حارس مرمى نادي أرسنال الإنجليزي السابق، والذي يعتبر من أوائل المحترفين المصريين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

«شعبان» أعجب بفكرة البرنامج

وأصر «شعبان» على أن يتواصل مع لاعبي برنامج «كابيتانو مصر» المذاع عبر فضائية «ON» بعدما سمع عن البرنامج وأعجب بفكرته المهمة ومن أجل تشجيع اللاعبين.

وتحدث رامي شعبان عن طفولته، لافتًا إلى أنه لم يتصور أن يحترف كرة القدم في الدوري الإنجليزي، ويلعب كرة القدم في أوروبا بعدما كان يلعب مع ناشئي نادي الزمالك.

وحكى رامي شعبان أنه في سن 20 عامًا كان يلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لافتًا إلى أنه لم يكن لاعبًا جيدًا وقتها، مشيرًا أنه سافر للسويد ولعب مع فريق هناك ومنها انتقل لنادي أرسنال الإنجليزي.

وتذكر رامي شعبان عن اصابته الشهيرة، موضحا أنه تعرض لكسر في التمرين عن طريق أحد زملائه في الفريق لافتًا إلى أن الكسر كان صعبًا، مشيدًا بالمستشفى الذي تلقى فيه العلاج، مؤكدًا أن الإصابة حدثت شهر ديسمبر عام 2002.

كان يتمنى لمحمد صلاح أن يلعب لنادي أرسنال

وأشار إلى أنه كان يتمنى لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي أن يلعب لنادي أرسنال، خاصة بعد انتقاله من نادي «ايه اس روما».

وقال شعبان إنه يحب سماع هشام عباس وعمرو دياب ومصطفى قمر، وغنى لمواهب كابيتانو مصر أغنية «زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في كرة القدم باسم «كابيتانو مصر»، ويعتبر البرنامج هو الأكبر فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية في مجال كرة القدم، ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر» الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».