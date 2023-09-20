محافظ أسوان يوجه بصرف إعانات شهرية وكراتين غذائية لـ35 مواطنا

استمعت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، إلى مطالب وشكاوى 35 مواطنًا، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن اجتماعي لـ13 حالة، بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة لتحديد المستحقين.

صرف إعانات شهرية لحالات مستحقة

ونسقت مع مبادرة «الناس لبعضهم» والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة، لتوفير كراتين غذائية لـ7 حالات لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وتوفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز 3 فتيات للزواج.

توفير فرص عمل

ووجهت الدكتورة غادة أبوزيد مديرية القوى العامة بتوفير فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص لـ3 حالات، وفقًا لمؤهلاتهم ومهاراتهم حيث طالبت مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بدراسة 9 حالات تحتاج إلى توفير دراجات نارية، ضمن السوق الجديدة لتكون مصدر دخل يساعدهم في تلبية احتياجات أسرهم بالشكل المطلوب.