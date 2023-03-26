رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ومناقشة مشكلات المواطنين

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
02:20 م | الأحد 26 مارس 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مدار اليوم، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل مناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين إلى جانب بحث عدد من المقترحات المقدمة من النواب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية عقد اللقاءات الدورية مع النواب من أجل عرض وحل مشاكل المواطنين بكافة دوائر المحافظة.

لقاء أسبوعي

وأكد محافظ الغربية أنه حريص على اللقاء الأسبوعي مع النواب من أجل بحث كافة مشاكل المحافظة والتعرف على مقترحات النواب من أجل النهوض بالمحافظة، وهو ما يساهم في تحقيق عائد خدمي على المواطنين، موضحا أنه خلال لقائه الأسبوعي استقبل 320 طلبا متنوع في قطاعات الصحة والتربية والتعليم الصرف الصحي، وغيرها من القطاعات الخدمية والتي تخص الحياة اليومية للمواطن.

مصلحة المواطنين

ومن جانبهم ثمن النواب حرص المحافظ على الاستجابة لكافة المطالب خلال اللقاء، مشيدين بالتعاون الدائم من جانب المحافظة من أجل مصلحة المواطن، مؤكدين أن هناك اجتماع دوري كل أسبوع مع محافظ الإقليم من أجل عرض مشاكل المواطنين التي تصل إليهم من خلال مكاتبهم ويتم عرضها على المحافظ وكافة مديري المديريات والعمل على حلها بما يساهم في تحقيق مصالح المواطن والوطن.

اقرأ المزيد:

محافظ الغربية يوجه بتسهيل إجراءات ترخيص المحال العامة

محافظ الغربية يُكرم 300 من حفظة القرآن الكريم بقاعة المؤتمرات

محافظ الغربية يفتتح مطبخي «مصر الخير» و«سفراء السعادة» لتقديم وجبات لغير القادرين

محافظ الغربية يشهد توزيع جوائز بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام