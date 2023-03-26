محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ومناقشة مشكلات المواطنين

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مدار اليوم، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل مناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين إلى جانب بحث عدد من المقترحات المقدمة من النواب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية عقد اللقاءات الدورية مع النواب من أجل عرض وحل مشاكل المواطنين بكافة دوائر المحافظة.

لقاء أسبوعي

وأكد محافظ الغربية أنه حريص على اللقاء الأسبوعي مع النواب من أجل بحث كافة مشاكل المحافظة والتعرف على مقترحات النواب من أجل النهوض بالمحافظة، وهو ما يساهم في تحقيق عائد خدمي على المواطنين، موضحا أنه خلال لقائه الأسبوعي استقبل 320 طلبا متنوع في قطاعات الصحة والتربية والتعليم الصرف الصحي، وغيرها من القطاعات الخدمية والتي تخص الحياة اليومية للمواطن.

مصلحة المواطنين

ومن جانبهم ثمن النواب حرص المحافظ على الاستجابة لكافة المطالب خلال اللقاء، مشيدين بالتعاون الدائم من جانب المحافظة من أجل مصلحة المواطن، مؤكدين أن هناك اجتماع دوري كل أسبوع مع محافظ الإقليم من أجل عرض مشاكل المواطنين التي تصل إليهم من خلال مكاتبهم ويتم عرضها على المحافظ وكافة مديري المديريات والعمل على حلها بما يساهم في تحقيق مصالح المواطن والوطن.