وزير التموين يوجه المديريات بالتعاون مع النواب لحل مشكلات المواطنين

وجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة لمديري مديريات التموين على مستوى المحافظات، بضرورة المتابعة مع نواب البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ، واستعراض طلباتهم وتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم، في ضوء ما تقره القوانين.

حل مشكلات المواطنين في التموين

وشملت تعليمات وزير التموين لمديري مديريات التموين، أنّ يكون هناك تعاون وتنسيق مستمر مع النواب؛ لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بملف التموين بنطاق كل محافظة.

تشديد الرقابة على المخابز ومنافذ البقالين

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، التعاون التام والدائم مع النواب لتحقيق مطالب المواطنين في ضوء القوانين واللوائح التي تكفل حفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وأكد دايرة، في تصريح لـ«الوطن»، أنه وفقا لتعليمات وزير التموين، فيوجد انتشار مكثف للحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لضبط السوق والرقابة على الأسعار ووقف تلاعب التجار، مشددا على تكثيف الحملات للتأكد من حصول المواطنين على السلع التموينية بنفس أسعارها الرسمية المعلنة من وزارة التموين.