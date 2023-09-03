«قومي حقوق الإنسان»: تعاون كبير من أجهزة الدولة في حل مشكلات المواطنين

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أجهزة الدولة المختلفة تتعاون مع المجلس بشكل سريع وجيد للغاية، مضيفة: «نتلقى شكاوى متعددة من المواطنين، من ضمنها حالة مستعصية لأحد الأطفال، حيث كان يحتاج لعملية قرنية، وظروف الأسرة المادية صعبة للغاية».

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «بمجرد ورود الشكوى إلينا، قمت بالاتصال بوزير الصحة، ولم أتلق منه سوى الحماس الشديد والجدي لعلاج الطفل، وأصدر بالفعل توجيهاته لمعالجة الطفل على نفقة الدولة، والآن يخضع لأولى مراحل إجراء العملية».

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي انطلق صباح اليوم بمقر المجلس الكائن بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

التقرير السنوي للمجلس توافقت عليه معايير حقوق الإنسان الدولية

ومن جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي لحقوق الإنسان اشتمل على عدة نقاط مهمة للمجتمع.

وأوضح أن المجلس منذ تشكيله حرص على تناول كل القضايا الحقوقية التي تهم المواطنين، وحرصنا على أن يكون تقرير المجلس شامل لكل المشكلات الحقوقية، وكنا نلجا دائما إلى لجان المجلس المتخصص في الاستفسار عن أي معلومة غير واضحة.

وتابع: «التقرير السنوي المطلق من قبل المجلس جرى إعداد بأسلوب ديمقراطي ومتحضر، وانطبقت عليه كل معايير التقارير الحقوقية الدولية، ولم نتلق أي تدخل أو ضغوط من أي جهة».

التأمين الصحي الشامل دليل قاطع على اهتمام الدولة بالحقوق الصحية

بينما قالت وفاء بنيامين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا نستهدف رفع المستوى الصحي النفسي للمواطنين، خلال الفترة المقبلة، مضيفة: «مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقته الدولة خلال السنوات الماضية كان بادرة جيدة للغاية للرقي بالحقوق الصحية بالمواطنين، وكنا نتابع دقة آليات تنفيذه خلال الفترة الماضية وكانت جيدة للغاية».

وعن دور المجلس القومي في الارتقاء بالحقوق الصحية للمواطنين قالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس خصص لجنة لتفقد المستشفيات الحكومية، وقمنا بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات من بينها، مستشفى العباسية والقصر العيني، ومستشفيات الصعيد في أسيوط وسوهاج.