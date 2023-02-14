كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة؟

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ هذا ما يبحث عنه اليوم، محبي الكورة العالمية فى مصر والعالم العربي، نظرا لأهمية المباراة التي تجمع بين الفريقين في الدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

تطلق صافرة البداية في مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، الليلة، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسيعلق عليها حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

يستطيع محبي كرة القدم العالمية، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، عبر تردادت شبكة bien sport، على قمري نايل سات وعرب سات، نظرا لأن الشبكة هى الناقل الحصري لمباريات أبطال أوروبا.

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11054 و27500 أفقي.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12254 رأسي، معدل الترميز 27500.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ ضمن منافسات الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا الليلة، وذلك في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت القاهرة، والـ 11 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المعروف أن فريق باريس سان جيرمان يحتل وصافة المجموعة الثامنة، وذلك بعد تصدّر فريق بنفيكا البرتغالي المجموعة، بعدد الأهداف.