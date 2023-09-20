الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في ناجورني قره باخ

دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى «وقف فوري للقتال» في ناجورني قره باخ الانفصالية، إذ شنت أذربيجان عملية عسكرية خلّفت 29 قتيلًا.

وأدان «جوتيريش» بأشدّ العبارات الأحداث الجارية في «ناجورني قره باخ»، داعيًا إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020، واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة أنباء «فرانس برس».

وطالبت فرنسا بعقد اجتماع «طارئ» لمجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

ولفت مصدران دبلوماسيان للوكالة الفرنسية، إلى أن هذا الاجتماع يُعقد على الأرجح، غدًا الخميس.