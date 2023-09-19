«الخارجية الروسية»: لم نتلق أي اتصالات من تركيا بشأن اجتماع «كاراباخ»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لم تتلق بعد أي اتصالات من تركيا حول عقد اجتماع رباعي، لبحث مسألة إقليم كاراباخ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان، وفقًا لتصريحات ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية.

وأضافت «زاخاروفا»: «نعم رأينا أخبارًا بهذا الشأن في وسائل الإعلام، إلا أننا لم نتلق بعد أي طلبات رسمية من الجانب التركي».

تركيا تدعو روسيا لاجتماع رباعي بشأن «كاراباخ»

وكانت تركيا دعت روسيا وأذربيجان وأرمينيا إلى عقد اجتماع رباعي بشأن كاراباخ، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعد من بين أولوياته «إجراء المفاوضات في صيغة ثلاثية كما كان مخططًا سابقًا»، إلا أنه اقترح أيضًا الاجتماع مع روسيا في صيغة رباعية، بحسب وكالات.

وأكد «أردوغان» أن مبادرة الاجتماع الرباعي تهدف إلى ضمان أن يتم إجراء المفاوضات من قبل زعماء الدول المرتبطة بالقضية، وليس من قبل أطراف لا علاقة لها بالقضية.

قوات حفظ السلام الروسية

وتعليقًا على الشأن الأرميني، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات له خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي منذ أيام، إنه لا يوجد تحول في العلاقات الروسية الأرمنية، مؤكدًا أن الوضع في كاراباخ تغير بشكل كبير بعد اعتراف أرمينيا بسيادة باكو على كاراباخ، مشيرًا إلى أن بقية القضايا الأخرى لا تزال دون حل، بما في ذلك القضايا ذات الطبيعة الإنسانية، ومشكلة الأرمن في المنطقة، فضلًا عن ولاية قوات حفظ السلام الروسية.