برلماني أرميني لـ«القاهرة الإخبارية»: أذربيجان ترتكب جرائم ضد الإنسانية

قال يريفان أرتور خاتشاتريان، عضو البرلمان الأرميني، إنَّ هناك صراع قائم بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناغورنو كاراباخ، وهو صراع على استقلال الإقليم، موضحاً: «بلادنا ضامن للشعب في كاراباخ، والتوترات مع أذربيجان تزداد يوماً بعد يوم».

«خاتشاتريان»: سبب التوترات فرض أذربيجان سياج

وأضاف «خاتشاتريان» في لقاء ببرنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سبب هذه التوترات هو أن أذربيجان فرضت سياجا متكاملا على الإقليم بعد الحرب الثانية لناغورنو كاراباخ ، وذلك لمدة زمنية تصل إلى 7 أشهر، وكان هناك عجز كبير في الغذاء والأدوية والوقود والغاز والكهرباء في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وتابع عضو البرلمان الأرميني أن أذربيجان ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتنفذ مذابح وتطهير عرقي ولها سياسات في هذا الشأن، وتطرد الشعب الكائن في إقليم ناغورنو كاراباخ خارج المنازل، مشيرًا إلى أن أرمينيا لا يمكن أن تتنحى جانبا عن هذا الموقف وستتدخل في هذا الشأن.

وذكر «خاتشاتريان»، أن أرمينيا تحاول تعبئة المجتمع الدولي للضغط على أذربيجان من أجل ترك المقاطعة، مشددًا على أن أذربيجان يجب ان تفتح المسارات التي تسمح بالوصول من أرمينيا إلى ناغورنو كاراباخ، لكنها لا تلتزم بذلك.