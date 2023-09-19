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«جوتيريش»: الزعماء يتحملون مسؤولية اجتماعية لتحقيق السلام لكل الدول

كتب:

مريم جاد
04:35 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الزعماء يتحملون مسؤولية اجتماعية لتحقيق تسوية من أجل السلام والرفاهية لكل الدول.

اتفاقيات تحافظ على تنوع وحماية كل ما يخص الأرض

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمتة بالدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه «خلال السنة الماضية وعدنا وركزنا على اتفاقيات تحافظ على تنوع وحماية البحار وأيضًا بشأن المناخ والتغير المناخي والحق في الحصول على مياة نظيفة وطاقة نظيفة»، لافتًا إلى أنه توجد تحديات كثيرة ولكن ما نحتاجه هو العزيمة والتي توجد بجينات الأمم المتحدة وتذكرنا بالبند الأول من الميثاق.

وتابع: «أننا شعب الأمم المتحدة عازمون على وقف الحروب وحل مشكلات حقوق الإنسان وتحقيق الرفاهية لكل الشعوب؛ فالأمر يعود إلينا من خلال الانتخابات حتى نطبق العزيمة والتحديات التي نواجهها اليوم».

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