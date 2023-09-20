شركات ملاحة عالمية تشيد بأعمال التطوير في مينائي الغردقة وشرم الشيخ

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر ELISABETTA NARDO نائب رئيس شركة MSC CRUISES وممثلي الشركة لتفقد مينائي الغردقة وشرم الشيخ، وبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال السياحة والمواني، وتنظيم رحلات سياحية لسفن الكروز ضمن البرنامج السياحي، وكذلك وضع ميناء شرم الشيخ على خارطة الرحلات البحرية الدولية للشركة، لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات الدولية، والعمل على زيادة عدد وحجم السفن العاملة بالمواني المصرية في المستقبل.

رحلات بحرية في البحر الأحمر لموسم الشتاء

واستعرض عبدالرحيم أعمال التطوير التي تمت بميناء الغردقة البحري من صالات وأرصفة وزيادة الغاطس بالميناء، وكذلك أعمال التطوير الجارية بميناء شرم الشيخ البحري، حيث أعلنت الشركة تقديم رحلات بحرية في البحر الأحمر لموسم الشتاء 2022/2023 مع وقفات إضافية في المواني المصرية لزيارة المناطق السياحية والاثرية القريبة.

الوفد يشيد بأعمال التطوير بمواني البحر الأحمر

وأشاد الوفد بأعمال التطوير التي تمت بمواني البحر الأحمر وقربها من الأماكن السياحية والأثرية .

شركة MSC CRUISES هي شركة خطوط بحرية للسفن السياحية مقرها في جنيف، سويسرا، وهى تتبع ثاني أكبر شركات الشحن بالحاويات عالميا شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، تملك 19 سفينة في الخدمة، تم تصنيفها كرابع أكبر شركات الملاحة للسفن السياحية.