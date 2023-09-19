انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الغردقة الدولي للفنون غدا

تستعد مدينة الغردقة لانطلاق فعاليات مهرجان الغردقة الدولي للفنون في دورته الثانية، غدا، بمشاركة 35 فنانًا من 15 جنسية، وتستمر فعالياته حتى الأول من شهر أكتوبر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي.

انطلاق مهرجان الغردقة الدولي للفنون

وأشارت ملك شنودة من منظمي المهرجان بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى الانتها من كافة التجهيزات لانطلاق المهرجان غدا والذي يضم المهرجان 35 فنانًا من 15 جنسية مختلفة حول العالم، ومدته عشرة أيام ويتميز ببرنامج مثمر يعزز فرص للفنانين لإنتاج وإبداع مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والإبداعية والتي يتم عرضها في معرض دولي بهدف تنشيط السياحة.

فعاليات مهرجان الغردقة

ولفتت «شنودة» إلى أن المهرجان يشمل ملتقى فني وندوات للفنانين ومعرض دولي وحفل وعرض موسيقى و ورش عمل ومتحدثين من مختلف المجالات الفنية ومبدعين من مختلف الجنسيات والثقافات والتخصصات، مما يساعد على تبادل حقيقي للخبرات بينهم وأيضا لتهيئة بيئة داعمة للحوار بين الثقافات فيما بينهم.

وأضافت: يهدف برنامج المهرجان الى خلق بيئة خصبة للفنانين المشاركين ليجدوا مصدر إلهام له تأثير مباشر وغير مباشر على تطوير ممارساتهم الفنية ويخلق تحديات جديدة للابتكار، والخروج عن المألوف، كما يهدف برنامج المهرجان إلى تنشيط السياحة ودعمها بشكل مباشر من خلال إلتقاء الثقافات المختلفة.