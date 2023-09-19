طريقة الاشتراك في رحلة «الشباب والرياضة» إلى الغردقة.. فسحة بسعر معقول

حرصت وزارة الشباب والرياضة على تقديم مجموعة الرحلات الشبابية خلال فصل الصيف وعطلة نهاية العام الدراسي، إلى عدة مدن مصرية، بأسعار مناسبة كان آخرها رحلة الغردقة، ضمن مبادرتي «اعرف بلدك» و«صيف شبابنا».

تفاصيل رحلة الغردقة

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل رحلة الغردقة وشروط الاشتراك فيها، حسب ما أوضحته وزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك».

شروط الاشتراك في رحلة الغردقة

- تنظم وزارة الشباب رحلة الغردقة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبل، لمد 5 أيام 4 ليال، باشتراك 900 جنيه.

- المرحلة العمرية للاشتراك في رحلة الغردقة من 18 إلى 40 سنة.

- الإقامة والإعاشة في المدينة الشبابية بالغردقة، والاستقبال على وجبة الغداء والتسكين بغرف رباعية.

- التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني هـنـا

- سداد قيمة الاشتراك من خلال أي فيزا بنكية، وأولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

- التجمع يكون في الساعة السابعة صباحا من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بكل من السويس وبورسعيد يوم 30 سبتمبر المقبل.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- المشاركون يتحملون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.