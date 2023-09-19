ميرنا وليد وابنتها تقدمان حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنطلق الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في تمام الثامنة مساء، بعد غدٍ الخميس، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، وعدد كبير من النجوم والفنانين، وفي مقدمتهم حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفى خاطر، وأحمد وفيق.

ابنة ميرنا وليد تتولى الترجمة

حفل افتتاح المهرجان تقدمه الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي ستتولى ترجمته باللغة الإنجليزية، ويتضمن استعراضا لمسابقات المهرجان وأقسامه وفعالياته، بالإضافة إلى عرض الفيلم القصير «برسوم يبحث عن وظيفة» للمخرج محمد بيومي.

يكرم المهرجان في حفل افتتاحه كل من المخرج الأرميني ديفان أفيتسان وهو فنان متعدد المواهب كمنتج وكاتب سيناريو، ومهندس صوت، وحائز على عدة جوائز سينمائية وصل عددها إلى 20 جائزة من بينها أفضل فيلم روائي لفيلمه الأخير «بوابة إلى الجنة» والتي حصل عليها من مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي عام 2021

كما يكرم المهرجان النجمة السورية سلاف فواخرجي والنجم هاني سلامة تقديرا لمسيرتهم الفنية.

4 مسابقات للفيلم الطويل والقصير

يضم المهرجان 4 مسابقات للفيلم الطويل والقصير ولأفلام الطلبة والجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم البيئة والمناخ.

كما ينظم عددا من ورش صناعة الفيلم والتمثيل وماستر كلاس للفنان الكبير حسين فهمي، وعددا من الندوات حول أفلام يوسف شاهين في عيون الشباب بمشاركة مجموعة من النجوم الذين عملوا مع يوسف شاهين منهم المنتج جابي خوري، والنجوم صفية العمري، وحسين، فهمي وهاني سلامة وآخرين.