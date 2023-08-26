قطع مياه الشرب عن مدينة قوص بقنا لإصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قوص وقراها بالكامل جنوب محافظة قنا، بسبب كسر في خط طراد الصرف الصحي الرئيسي، وتجرى الشركة عمليات الإصلاح لعودة المياه.

قطع المياه عن مدينة قوص وقراها

وأكدت الشركة في بيانها، اليوم السبت: «تعتذر شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا عن قطع المياه عن مدينة قوص وقراها نتيجة محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسي؛ مما اضطر الشركة لقطع المياه لتخفيف ضغط الصرف الصحي تجنبا لحدوث طفوحات بكافة أرجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع»، متابعة: جرى توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية.

العمل على إصلاح خط طرد مياه الصرف الصحي

ومن جانبه، أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة تعمل على قدم وتتابع عن كثب عمليات إصلاح خط طرد مياه الصرف الصحي بمدخل المدينة - طريق قوص المخزن - مؤكدا أنه فور تلقي الإخطار بوجود الكسر دفعت شركة المياه بطاقم من الفنينن للوقوف على مسببات العطل ومن ثم البدء في عملية الإصلاح.

وأضاف رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني أنه جرى قطع مياه الشرب النقية عن المدينة بالكامل كإجراء احترازي للحد من تدفقات المياه المصروفة على الشبكات حتى تتمكن الأطقم الفنية من معالجة العطل، كما دفعت الشركة بسيارات الكسح لشفط المياه بالمناطق المتأثرة والعمل على رفع كافة تراكمات المياه وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات تحقيقا للسيولة المرورية وعدم تأثر حركة السير فضلا على أنه جرى استدعاء مسئولي الزراعة لحصر المساحات المنزرعة المتضررة.