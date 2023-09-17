نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع قنا علمي وأدبي.. الهندسة 90.13٪

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة تنسيق الأزهر للعام الدراسي 2023 والتي يأتي من ضمنها نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع قنا أدبي بنين وبنات، الشعبتين العلمي والأدبي.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع قنا علمي وأدبي بنين وبنات، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2023 لهذا العام في فرع جامعة الأزهر الشريف بقنا، وهي كليات «الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وكلية الهندسة» بقنا، وجاءت كالآتي:

تنسيق كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر الشريف 2023-2024

- كلية الهندسة بنين بقنا ٥٨٦ درجة نسبة ٩٠.١٥%.

-فصول هندسة بنات بقنا ٥٩١ درجة نسبة ٩٠.٩٢%.

تنسيق القسم الأدبي جامعة الأزهر فرع قنا

- كلية الدراسات الإسلامية العربية بنات بقنا شعبة أصول الدين 315 درجة بنسبة 50٪

-الدارسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة الأصول الدين 320 درجة بنسبة 50.79٪.

- الدارسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة الشريعة الإسلامية 319 درجة بنسبة 50.63٪.

- الدارسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة اللغة العربية 316درجة بنسبة 50.16٪.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر الشريف 2023

وقالت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع قنا بنين، إنه على الطلاب المرشحين من قبل مكتب التنسيق تقديم الأوراق كالأتي:

- يقوم الطالب بتسديد مصروفات الكلية عبر فوري على كود خدمة.

- الدخول على الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق الخاص به.

- توجه الطلاب لمقر الكلية لتقديم الملف الخاص بهم، متضمن حافظة مستندات جديدة، 6 صور حديثة، طلب الالتحاق، وبطاقة الترشيح، شهادة ميلاد حديثة، وشهادة الثانوية الأزهرية 2023.