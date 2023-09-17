حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري على الجزارين في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين .

ضبط ربع طن لحوم مذبوح خارج السلخانة

وأضاف الداودي، أن الحملة التى شنتها المديرية بمراكز أبوتشت ودشنا وقفط، نجحت في تحرير 12 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 245 كجم، لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة للتحقيق.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.