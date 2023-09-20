الشهاوي: حرب أكتوبر ما زالت تدرس في أكبر المعاهد والكليات العسكرية بالعالم

قال اللواء محمد الشهاوي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ مصر استفادت كثيرا من حرب الاستنزاف، حيث استكملت معداتها للمعركة، وحين حلّ يوم 6 أكتوبر كانت القوات المسلحة المصرية قد أعدت التخطيط والإعداد والحرب، وكان إعدادا مصريا خالصا.

خطة الخداع الاستراتيجي

وأضاف الشهاوي خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في إطار خطة الخداع الاستراتيجي والتشكيك في أنّ العملية لن تكون مشتركة بين مصر وسوريا، تم طرد الخبراء الروس وأصبحوا موجودين في سوريا، ومن خلال خطة الإخفاء والتدريب على العبور لسنوات عديدة تم الاستعداد لحرب أكتوبر».

حرب أكتوبر ومعنى التضحية

وتابع المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنّ حرب أكتوبر تبث في نفوس الأجيال الحالية والقادمة معنى التضحية والفداء، ورغم مرور 50 عاما إلا أنّها ما زال تفيض بالأسرار والفكر العسكري والتخطيط العسكري وما زالت تدرس في أكبر المعاهد والكليات العسكرية في العالم.