رئيس حي الجمرك في الإسكندرية يكشف كواليس إعلان محمد صلاح الجديد

كشفت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، كواليس تصوير إعلان محمد صلاح الجديد في الإسكندرية لإحدى شركات المياه الغازية، بمشاركته صديقه ديان لوفرين، مدافع نادي ليفربول السابق، واللاعب الدولي بمنتخب كرواتيا، لإبراز جمال المحافظة ومأكولاتها الشعبية.

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان محمد صلاح الجديد في الإسكندرية جرى تصويره من شهرين، بالتحديد يومي 19 و20 من شهر يوليو الماضي.

وأوضحت أن الحي عمل على تجهيز الكورنيش وتوفير الكهرباء اللازمة للاجهزة والمعدات الخاصة بالتصوير، كذلك توفير عربات مياه ونظافة المكان المستمرة وإعطاء تصاريح لإشغال الطريق وتوفير الأماكن الخاصة بالتصوير على الكورنيش والقلعة ومحيط أبو العباس.

وأكدت أن جميع الجهات التنفيذية عملت على مساعدة إعلان محمد صلاح الجديد بالإسكندرية ليخرج في أجمل صورة، كونه يعكس قيمة الإسكندرية ويروج لها وليس فقط ترويجا للمنتج، لذا جرى التنسيق مع الجهات المعنية وتواجد الإدارات المعنية من الحي من إدارة إشغال الطريق والرصد البيئي والكهرباء والمتابعة والتدخل السريع، ومتابعة وإشراف شخصي منها.

مواعيد تصوير إعلان محمد صلاح في الإسكندرية

وأشارت إلى إعلان محمد صلاح في الإسكندرية كان يجرى تصويره بدءا من الفجر وحتى ساعات متاخرة من الليل، خلال اليومين إلا أنه جرى الاستعانة بشبيه محمد صلاح.

صعوبات تصوير إعلان محمد صلاح في الإسكندرية

واوضحت أن صعوبات تصوير إعلان محمد صلاح في الإسكندرية هو تزامن موعد تصويره مع احتفالات وموالد الصوفيين بمنطقة بحري، لذا فاحتاج الأمر إلى متابعة من بعيد وحضورها خلال التجهيزات وبعض لقطات التصوير، مؤكدة أن الإعلان مميز كونه أظهر معالم حي الجمرك بالإسكندرية من جمال الكورنيش ومحلات المأكولات الشهيرة والقلعة و ميدان المساجد.