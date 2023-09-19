تفاصيل إعلان محمد صلاح الجديد في الإسكندرية.. «خارج قلعة قايتباي»

رواج كبير خلفه إعلان محمد صلاح الجديد في الإسكندرية لإحدى شركات المياه الغازية، والذي شارك فيه صديقه ديان لوفرين مدافع نادي ليفربول السابق واللاعب الدولي بمنتخب كرواتيا، إذ جرى تصويره في عدة مناطق بعروس البحر المتوسط أبرزت جمال أماكنها السياحية وثقافتها الشعبية.

وبحسب ما ظهر في إعلان محمد صلاح الجديد في الإسكندرية تبين تصويره في منطقة بحري، وظهرت المراكب وعربات الأكل على الكورنيش، بالإضافة إلى قلعة قايتباي وملاهي بحري وترام الإسكندرية الجديد.

«إعلان محمد صلاح الجديد في الإسكندرية صُور خارج القلعة»، هكذا يقول محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية، موضحًا أن ظهور قلعة قايتباي أمر مميز سياحيا، إلا أنهم صوروا في الخارج دون الدخول للقلعة، بالإضافة إلى أن من حضر التصوير هو شبيه صلاح وليس نجم ليفربول نفسه.

مدير آثار الإسكندرية: كنت أتمنى وجود صلاح بنفسه

واضاف «متولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كان يتمنى حضور محمد صلاح خلال للترويج للأماكن الأثرية بشكل أكبر أمام العالم لتشجيع السياح على زيارة مصر بشكل عام، والإسكندرية بشكل خاص.

ظهور مأكولات شعبية في إعلان محمد صلاح بالإسكندرية

وظهرت عدة مأكولات شعبية في إعلان محمد صلاح بالإسكندرية على رأسها الكبدة والحواوشي الاسكندراني، بالإضافة إلى الكشري، وسط كادرات تبين جمال الإسكندرية.