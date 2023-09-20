خبير سياحي: إعلان محمد صلاح يروج لزيارة الإسكندرية أفضل من حملات كبرى

أكد محمد سعد، الخبير السياحي، أن إعلان محمد صلاح الجديد الذي جرى تصويره في الإسكندرية لإحدى شركات المياه الغازية يعد أفضل حملة ترويجية لزيارة عروس البحر المتوسط، بل وفي خلال دقيقة ونصف تستطيع جذب السياح بأفضل من حملات ترويجية تتم خلال سنوات.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإعلان قد أبرز جمال الإسكندرية بالتحديد منطقة الكورنيش في بحري، بالإضافة إلى إبراز قلعة قايتباي كأحد الأماكن الأثرية المهمة للمدينة ناهيك عن الترويج لمأكولاتها الشعبية.

خبير سياحي: ارتفاع السياحة في الإسكندرية بسبب إعلان صلاح

وأشار إلى أن الإسكندرية ستكون على موعد خلال الأيام المقبلة مع زيادة السياحة نتيجة لذلك الإعلان، حيث إن محمد صلاح واجهة عالمية وسيرغب العديد تجربة زيارة الإسكندرية وتذوق تلك المأكولات الشعبية.

جاء ذلك بعدما ظهر في إعلان محمد صلاح الجديد في الإسكندرية تبين تصويره في منطقة بحري حيث جرى إبراز المراكب وعربات الأكل المتواجدة على الكورنيش، بالإضافة إلى قلعة قايتباي وملاهي بحري وترام الإسكندرية الجديد.

مأكولات شعبية في إعلان محمد صلاح بالإسكندرية

وبرزت عدد من المأكولات الشعبية في إعلان محمد صلاح بالإسكندرية على رأسها الكبدة الاسكندراني والحواوشي الإسكندراني، بالإضافة إلى وضع عدد من المأكولات المصرية على رأسها الكشري المصري، وسط كادرات تبين جمال الإسكندرية.