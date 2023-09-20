تركيب 6600 وصلة مياه مجانية للأسر الأكثر احتياجا في بني سويف

واصلت جمعية الأورمان تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه.

توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة إنجي حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، أن ذلك يأتي في إطار حرص مصر على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، والتي جرى اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

التبرع لصالح جمعية الأورمان

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن التبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18شهر، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقيه، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.