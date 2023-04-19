جمعية الأورمان تُوزع مساعدات وجوائز مادية بقيمة 100 ألف جنيه

قامت جمعية الأورمان، اليوم، بتنظيم احتفالية «يوم اليتيم العشرين لعام 2023م»، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، حيث تم كساء عدد 160 من الأطفال الأيتام، وتكريم 20 من حفظة القرآن الكريم، والمتفوقين علميا، والأمهات المثاليات، ودعم مادي للفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ 100 ألف جنيه، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري الشلقامي مدير جمعية الأورمان بسوهاج.

أنشطة الجمعية لخدمة المجتمع السوهاجي

ووجه يسري الشلقامي مدير مكتب جمعية الأورمان بسوهاج، الشكر لـ محافظ سوهاج، على دعمه المستمر لمبادرات وأنشطة الجمعية لخدمة المجتمع السوهاجي، مشيرا إلى أن احتفالية اليوم شهدت تسليم ملابس وكساء لعدد 160 طفلا من الأيتام بواقع 400 جنيه لكل طفل، وتكريم عدد 5 أطفال من حفظة القرآن الكريم، وتكريم 5 أيتام من المتفوقين علميا، وتكريم 5 من الأمهات المثاليات، حيث تم منحهم شهادات ودروع التقدير، ومبلغ مالي بقيمة 1000 جنيه لكل فرد.

وأضاف مدير مكتب الأورمان سوهاج أنه تم تقديم المساعدات اللازمة لعدد 5 عرائس من الأيتام والأولى بالرعاية لمساعدتهم في جهازهم، بواقع 7 آلاف جنيه لكل عروس.