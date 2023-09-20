«أوقاف كفر الشيخ» تعلن حصول المسجد الشرقي بقرية «قراجة» على شهادة الاعتماد

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حصول المسجد الشرقي بقرية قراجة التابعة لمركز كفر الشيخ على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ).

شهادة ضمان الجودة والاعتماد

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ المسجد الشرقي بقرية قراجة من المساجد المنشأة حديثا، وتاسع مسجد في محافظة كفر الشيخ يحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.

وقدّم التهنئة للقائمين على المسجد لحصوله على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، متمنيا حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة، موجها الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك لجهوده في نشر الدعوة وإعمار بيوت الله.

إعادة تقييم وضع وأداء المساجد

شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى، من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، على أنّ يجرى إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات، لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.