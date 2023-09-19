«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 52 ألف و170 فدان أرز.. وإنتاجية 160 ألف طن

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن موسم حصاد الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ الذي يجري حصاده حاليا، حقق إنتاجية كبيرة بنحو 160 ألف و140 طن أرز، موضحا أن ما جرى حصاده حتى اليوم الثلاثاء، بلغ نحو 52 ألف و170 فدان، من إجمالي المساحة المنزرعة في المحافظة، التي بلغت 338 ألف فدان.

حصاد المحصول وإنتاجية كبيرة

أشار الدكتور «غربية» في تصريحات لـ«للوطن»، أن موسم حصاد خلال عام 2023 يحظى بإنتاجية كبيرة جدا، حيث تبلغ إنتاجية الفدان الواحد بين 4 حتى 4.5 طن أرز، وهو الأمر الذي يصب لمصلحة قطاع كبير من المزارعين.

الاستفادة من مخلفات الأرز الشعير

أضاف أن ناتج محصول الأرز الشعير من القش يستخدم كعلف، ويقدم إلى الأبقار والجاموس، حيث يعد بروتين جيد للغاية يجب الحفاظ عليه، وتحويل القش إلى «بالات»، بما يوفر من شراء العلف المصنع، ويصب في مصلحة المزارعين في كفر الشيخ.