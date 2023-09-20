توزيع 10 آلاف طن لحوم بلدي على الأسر الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحي البلدي الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 10 أطنان على 10 آلاف أسرة.

توزيع لحوم بلدية على المستحقين

وشهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، محمد عبدالحميد، مدير إدارة الضمان، وصول الدفعة الخامسة للحوم الأضاحي البلدية، لتوزيعها على المستحقين من خلال مديرية تضامن كفر الشيخ.

وأشار الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، عبر بيان، إلى أن فضيلة الدكتور مختار جمعة، وجهنا بضرورة العمل على توفير أوجه الدعم الكامل للأسر الفقيرة، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توصيل الدعم إلى مستحقيها، ووصول الدفعة الخامسة من اللحوم البلدية.