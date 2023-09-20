كاتب صحفي: جهود مصر لدعم الأشقاء الليبيين بدأت من اللحظات الأولى للكارثة

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنَّ الجهود المصرية لدعم الأشقاء في ليبيا في أزمتهم بسبب العاصفة دانيال، بدأت منذ اللحظة الأولى وما زالت مستمرة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليوجه على الفور بضرورة التحرك السريع والمباشر ووجه القوات المسلحة باعتبارها الأسرع في تنفيذ المهام الموكلة.

مغاوري: إمكانات هائلة للقوات المصرية لإرسال المساعدات إلى ليبيا

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها القوات المصرية ساعدتها في تنفيذ التوجيهات لترسل مساعدات إنسانية وإغاثية ومواد الإعاشة وأطقم فنية ساعدت الأشقاء الليبيين في انتشال الجثث والعمل على علاج المصابين بمعسكر للمساعدات الإنسانية والإيواء.

توجه فوري لليبيا للإغاثة

وتابع الكاتب الصحفي، أنه بتوجيه الرئيس السيسي، حاملة الطائرات المصرية الميسترال، بالتوجه السريع والفوري إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني للمساعدة بعمليات الإغاثة وتقديم الدعم للأشقاء الليبيين خاصة وأن جزء كبير من هذه المنطقة على البحر وتحتاج إلى دعم من هذا النوع.