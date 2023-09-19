وزير الصحة الليبي: 3 آلاف و283 وفاة جراء العاصفة دانيال.. ولا وجود لخطر وبائي

استمرت تداعيات السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال التي ضربت يوم 10 سبتمبر الجاري، عدة مناطق في شرق ليبيت، مخلفة خسائر في الممتلكات وآلاف المفقودين.

وكشف وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل، عن عدد الوفيات في المناطق المتضررة من فيضانات العاصفة دانيال، وقال، إنها بلغت 3 آلاف و283 وفاة، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن الأرقام ليست نهائية ولا تعكس الرقم الحقيقي.

وأوضح الوزير الليبي، أن هناك الكثير من المفقودين وما زالت عمليات الإنقاذ جارية.

وفي وقت سابق، نفى وزير الصحة الليبي، وجود أي خطر وبائي في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات الناجمة من العاصفة دانيال، مشيرا إلى تقديم تطعيمات احترازيا لـ3 فئات تشمل فرق الإنقاذ والعاملين في المنشآت الصحية والأطفال.

واجتاحت العاصفة دانيال، المدمرة عدة مناطق شرقي ليبيا، بينها: «درنة-بنغازي- البيضاء»، في 10 سبتمبر الجاري، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

وزير الصحة الليبي: هناك الكثير من المفقودين

من جانبها، أشارت وسائل إعلام سورية، إلى مصرع، 112 سورياً، بينهم عائلات برمتها، فيما لا يزال أكثر من 100 آخرين في عداد المفقودين، جراء العاصفة دانيال التي ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الاثنين، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، حصيلة 5 أيام لأعمالها في ليبيا، انتشال جثامين 96 شخصًا من تحت الأنقاض وفي عرض البحر، ضمن مهمة فريقها بمدن شرق ليبيا، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.

بدورها، قام فرق الإنقاذ الروسية، خلال 24 ساعة، بتمشيط أكثر من 3 كيلومترات من المناطق المنكوبة في مدينة درنة و10 كيلومترات على طول الساحل، انتشلت خلالها 5 جثث من تحت الأنقاض.