السفير الفلسطيني بالقاهرة يقدم العزاء للسفارة الليبية في ضحايا العاصفة دانيال

قدم سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، على رأس وفد من مستشاري وكوادر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، واجب العزاء في ضحايا العاصفة دانيال التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا، في مقر سفارة ليبيا في مصر.

وجدد سفير فلسطين، تعازيه القلبية للقائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بمصر السفير محمد عبدالعاطي مصباح، باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين إلى عموم الشعب الليبي وذوي المتوفين الليبيين وأبناء الجالية الفلسطينية هناك، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وعائلاتهم الصبر والسلوان.

وقال السفير دياب اللوح إنَّ مصاب الشعب الليبي الشقيق يؤلم قلوب أبناء الشعب الفلسطيني أجمع، مؤكّدًا أنَّ مشاركة دولة فلسطين في عمليات البحث والإنقاذ ، فور ايعاز الرئيس محمود عباس بارسال فريق من من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي «بيكا» إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين، تأتي تأكيداً لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في مصابه الجلل.

ومن جهته، شكر السفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، وفد دولة فلسطين ممثلة بالسفير دياب اللوح على تضامن الشعب الفلسطيني الشقيق في مصابهم الجلل، وحرص سفارة دولة فلسطين على تقديم واجب العزاء لحكومة وعموم الشعب الليبي مؤكّدًا مكانة فلسطين في قلوب ووجدان الشعب الليبي.

وسجل السفير دياب اللوح، كلمة في سجل العزاء المفتوح، وضم الوفد مستشار أول نداء البرغوثي والمستشار الثقافي ناجي الناجي، وسكرتير ثاني نوار نزال، ومعتمد الصندوق القومي رياض القاسم، كما كان في استقبال الوفد سفير ومستشارو وكوادر سفارة دولة ليبيا في القاهرة.