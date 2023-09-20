تفاصيل زلزال ليبيا.. ضرب مدينة طبرق بقوة 4.6 درجة بعد العاصفة دانيال

بعد أسبوع من العاصفة دانيال التي ضربت مدن شرق ليبيا، وخلفت آلاف القتلى والضحايا والمفقودين، ضربت مدينة طبرق الليبية هزة أرضية وصلت قوتها لنحو 4.6 درجة على مقياس ريختر، والتي شعر بها سكان المناطق المحيطة، ولم يتم الإعلان عن خسائر أو ضحايا ناتجة عن زلزال ليبيا.

تفاصيل زلزال ليبيا

وأوضح المركز الجيولوجي الأورومتوسطي، تفاصيل زلزال ليبيا، حيث كشف عن أن هزة أرضية ضربت شمال شرق سواحل مدينة طبرق بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كيلومترات تحت البحر.

وأضاف المركز على موقعه الإلكتروني، أن زلزال ليبيا الذي وقع في تمام الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا، كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وسجلت الهزة الأرضية، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، ويبعد مركزها 281 كيلومترا عن مدينة مرسى مطروح المصرية، وفق تقديرات المركز المنشورة.

وشعر سكان الساحل الشرقي بالزلزال في منطقتي القعرة وكمبوت، ووفق خريطة الشحن الأيوني مغطاة بشحنات موجبة متطرف، مما يؤكد أن المنطقة ستتعرض لهزة أرضية، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز.

عاصفة دانيال في ليبيا

وتعرضت ليبيا الأسبوع الماضي لأسوأ كارثة طبيعية في تاريخها وهي العاصفة دانيال التي خلفت آلاف القتلى الذين جرفتهم فيضانات المياه في المدن الشرقية الليبية وخاصة في مدينة درنة والبيضاء والجبل الأخضر وسوسة.

فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقود حتى الآن، مع استمرار فرق الإنقاذ في انتشال الجثث العالقة في مياه البحر المتوسط، فيما لا تزال مناطق ليبية تعاني من انقطاع التيار الكهربائي حتى الآن.