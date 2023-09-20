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مطران الروم الأرثوذكس: الرئيس دعا كل الكنائس للمشاركة في وضع قانون الأحوال الشخصية

كتب:

مريم شريف
02:20 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الأنبا نيقولا والرئيس السيسي

الأنبا نيقولا والرئيس السيسي

أشاد الأنبا نيقولا، ممثل كنيسة الروم الأرثوذكس بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، بتوجيهات الرئيس السيسي لوضع قانون الأحوال الشخصية الجديد في عدم التغافل عن دعوة جميع الكنائس في مصر للمشاركة في وضع القانون. 

مشاركة جميع الطوائف المسيحية في وضع قانون الأحوال 

وقال الأنبا نيقولا في بيان عبر صفحته الشخصية: «بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تمت دعوة جميع الكنائس المعترف بها في مصر للاجتماع بوزارة العدل، للمشاركة في وضع نص القانون مع حفاظ كل كنيسة على خصوصيتها بما ورد في لائحتها الخاصة بها للأحوال الشخصية لرعاياها».

الكنائس المشاركة في وضع قانون الأسرة الجديد

وأوضح أن الكنائس التي شاركت في الاجتماع هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيسة الروم الأرثوذكس بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، الكنيسة الكاثوليكية القبطية، ممثلة لسائر الكنائس الكاثوليكية، الكنيسة الإنجيلية المشيخية، ممثلة لسائر الطوائف الإنجيلية، الكنيسة الأرمنية، الكنيسة السريانية.

وفي نهاية الاجتماعات أعرب جميع ممثلي الكنائس الحضور عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتهم، ولعدم تخطي أي كنيسة معترف بها في مصر للمشاركة كما كان يحدث في العهود السابقة.

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