الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى القديسة صوفيا اليوم

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، في صلواتهم بالكنائس، ذكرى القديسة صوفيا، وفقاً لكتاب «سنكسار» الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قصة القديسة صوفيا

ووفقاً للتقويم القبطي، يوافق اليوم الخامس من شهر توت لعام 1740 القبطي، ويذكر السنكسار، أنَّه في مثل هذا اليوم في القرن الثاني الميلادي، استشهدت القديسة صوفيا، بحسب الاعتقاد المسيحي، إذ قيل إنَّها ولدت في مدينة منف في مصر، من أبوين وثنين، ودخلت المسيحية علي يد أسقف منف، ولازمت الكنيسة، حتى وشى بها إلى الوالي أقلوديوس أنها دخلت المسيحية، فاستحضرها وسألها عن إيمانها ولم تنكر وأقرت أنها مسيحية، فأمر الوالي بضربها بأعصاب البقر، ثم كوى مفاصلها، إلا أن ذلك لم يغير إيمانها بعقيدتها المسيحية حتى أن الوالي أمر بقطع لسانها والقاها في السجن.

ويضيف كتاب السنكسار، أنَّها نالت إكليل الشهادة وفقا للاعتقاد المسيحي، وأُرسل جسدها إلى مدينة القسطنطينية، إذ بُنى فوقه كنيسة «آيا صوفيا» عام 325 ميلادي على يد الإمبراطور الروماني قسطنطين العظيم وأمه الملكة هيلانة.

ما هو كتاب السنكسار؟

يذكر أن السنكسار مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، وأن نأخذ عبرة ومثالًا من الحوادث السابقة على مدى التاريخ، فالعصمة لله وحده، ولا يوجد بشر على وجه الأرض معصومًا من الخطأ بداية من الأنبياء وحتى الطفل الوليد.