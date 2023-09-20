ضياء رشوان: المواطن سيشعر بنتائج الحوار الوطني فور تنفيذ التوصيات

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمجرد تلقيه توصيات الحوار الوطني، كلف الحكومة فورا بدراستها، ووضع آلية لتنفيذها، والبدء في تنفيذها على الفور، بينما المقترحات التشريعية ستحال لمجلس النواب، مثل قانون انتخابات المجالس المحلية، وقانون انتخابات النواب والشيوخ، وقانون التعاونيات وقانون الوصاية على المال.

القضايا الاقتصادية من أصعب القضايا

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضايا الاقتصادية كانت من أصعب القضايا التي نوقشت في الحوار الوطني، بخاصة مسألة التضخم، ثم قضايا النظام الانتخابي ونوع القوائم.

وأوضح أن هناك قضايا حسمت وأغلقت، مثل الحريات الأكاديمية ومفوضية التمييز وقانون المجالس المحلية والتأمين الصحي الشامل والاستثمارات العامة، وغيرها الكثير، فهناك 13 لجنة من 19 رفعت توصيات لرئيس الجمهورية.

توصيات في التأمين الصحي

وذكر أن المواطن سيشعر بنتائج هذا المجهود، بمجرد تطبيق هذه التوصيات، منها توصيات في التأمين الصحي بإضافة بعض الأدوية والأمراض فورا دون انتظار قانون التأمين الصحي.