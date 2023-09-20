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عضو بـ«الشيوخ»: أجواء الحوار الوطني تدعونا لتوجيه الشكر إلى السيسي

كتب:

منتصر سليمان
10:10 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
عصام هلال عضو مجلس الشيوخ

عصام هلال عضو مجلس الشيوخ

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن أجواء الحوار الوطني تدعونا أننا نوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لهذا الحوار، موضحا أن جميع المناقشات داخل أروقة الحوار الوطني تدور بمنتهى الحرية وليس هناك خطوط حمراء، والجميع يأخذ مساحته، إذ كانت مساحات الاتفاق بين كل القوى أكبر بكثير من الاختلاف.

الإدارة المحلية.. الوسيط ما بين الحكومة والمواطن

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الإدارة المحلية وسيط ما بين الحكومة المركزية والمواطن في تقديم الخدمة، وبالتالي فإنها تكتسب أهمية كبيرة منذ بداية استيقاظ المواطن ومباشرة حياته من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات.

وتابع: «وكلنا نعلم أنه منذ 2008 وحتى اللحظة مفيش مجالس شعبية محلية، وخلال جلسات سابقة داخل الحوار الوطني انتهينا من المناقشات التى تخص المجالس الشعبية المحلية وطريقة الانتخاب، وآليات الانتخاب والرقابة وممارسة الرقابة والاختصاصات، وخلال الجلسة التالية انتقلنا للحديث عن الجهاز التنفيذي».

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