قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن» حول إعلان الحوار الوطني مبادئ إدارة الانتخابات الرئاسية

عرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بنصر أكتوبر 1975، بعنوان «الوثائق السرية للمخابرات الإسرائيلية عن نصر أكتوبر: كنا نتوقع الحرب في 1975»، وأخر حول الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني يعلن مبادئ إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية».

انطلاق الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ الرئيس عبدالفتاح دعا إلى عقد الحوار الوطني في إبريل 2022، ومن ثم اختيار المنسق العام وتشكيل مجلس الأمناء بنفس في شهر يونيو 2022، لينطلق في شهر مايو 2023، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يتناول 113 قضية، وعُقد 23 جلسة قبل انطلاقه، ويضم 44 مقررا ومساعدا، موضحا أن الحوار الوطني أنتج المقررات التي تحاول صياغة مستقبل مصر وحاضرها.

تجهيزات الانتخابات الرئاسية

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC، أن الجميع متفق على ضرورة وجود انتخابات تنافسية، مشيرا إلى أن التصورات القديمة عن الانتخابات التي كانت تعقد في مصر قبل عام 2014 لم تعد موجودة، مثل تصويت الموتى وتصويت المصريين بالخارج، والعبث باللجان، إلى جانب تكرار الأسماء في كشوف الناخبين وغيرهم.