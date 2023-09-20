انقطاع المياه 8 ساعات عن الخانكة في القليوبية بسبب أعمال الصيانة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة الخانكة لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري حتى الساعة الخامسة فجر غد الخميس نظرا لأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه الخانكة المرشحة وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

سبب انقطاع مياه الشرب بالقليوبية

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية في بيان لها أن انقطاع المياه بالقليوبية عن مدينة ومركز الخانكة ونظرا لأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه الخانكة المرشحة.

تدبير الإحتياجات خلال انقطاع المياه القليوبية

وأهابت شركة مياه الشرب بالقليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه بالقليوبية في مدينة ومركز الخانكة في محافظة القليوبية حيث سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التطهير

أوضح بيان شركة مياه الشرب أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه بالقليوبية في مدينة ومركز الخانكة بمحافظة القليوبية لحين الانتهاء من الأعمال وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125»

أضاف البيان أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه بالقليوبية بمركز و مدينة الخانكة في محافظة القليوبية عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس اآب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع.