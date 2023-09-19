محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح عددا من المدارس بالعبور وشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي العبور وشبرا الخيمة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر أن يبدأ أول أكتوبر لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات، ضمن خطة المحافظة لمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، ومتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق بها، والانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد، وإجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الإنشائية والصحية.

أعمال إنشاء توسعات مدارس العبور

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء توسعات مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي بالعبور، التي تقع على مساحة 9326 متر ومساحة المبنى الجديد 710 متر ويتكون المبنى القديم من عدد 44 فصل، وتم توسعة المدرسة بعدد 36 فصلا، ليصبح إجمالي الفصول 80 فصل وبلغت التكلفة الإجمالية لتوسعة المدرسة 10.5 مليون جنيه.

كما افتتح محافظ القليوبية، توسعات مدرسة عثمان بن عفان الرسمية لغات، التي تم إنشاؤها بمساحة كلية بلغت 10699.25م2 ومساحة المبنى الجديد 645 م2 بتكلفة 7.9 مليون جنيه ويتكون المبنى القديم من 44 فصل وتم توسعة المدرسة بعدد 33 فصل ليصبح اجمالي الفصول بالمدرسة 77 فصلا.

وتابع المحافظ الجولة، بافتتاح توسعات مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي، التى تم إنشائها على مساحة كلية بلغت 8843 م2، وبلغ مساحة مبنى التوسع 549م2 ويبلغ عدد الفصول القائمة 33 فصلا، ويبلغ عدد الفصول الجديدة 23 فصلا، ليصبح اجمالي عدد الفصول 56 فصلا بتكلفة إجمالية وصلت 8.5 مليون جنيه.

وخلال جولة اليوم، تفقد مجمع مدارس جرين ڤالي الخاصة والدولية، للاطمئنان على جاهزية المدرسة والفصول والاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الفصول بالقسم الدولي، حيث بدأت الدراسة الأسبوع الماضي، إذ تفقد المحافظ الفصول وتحدث إلى الطلاب وهنأهم بالعام الدراسي الجديد وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاهتمام بدراستهم

إنشاء مستشفى العبور العام بتكلفة 320 مليون جنيه

وخلال الجولة بمدينة العبور، حرص المحافظ على تفقد أعمال إنشاء مستشفى العبور العام بتكلفة 320 مليون جنيه تقريبا، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية بالمستشفى حيث بلغت نسبة التنفيذ 60% بعد إضافة بعض التعديلات إليها.

وصرح المحافظ بأن المستشفى عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية، يضاف إلى منظومة الصحة بمحافظة القليوبية، وترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية، إذ أن المستشفى مقام على مساحة 17 ألف م2 سعة المستشفى 189 سريرا، و47 سرير عناية مركزة، و20 ماكينة غسيل كلوي، و21 حضانة أطفال مبتسرين، كما يشمل غرف العمليات وقسم المناظير والمعامل المتكاملة وبنك الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي كل التخصصات، بالإضافة إلى الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.

وخلال تفقد المحافظ للمستشفى، وجه القائمين على العمل بالمستشفى بسرعة إنجاز الأعمال وذلك لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة.

وفي مدينة شبرا الخيمة تفقد الهجان خلال جولة اليوم، الاستعدادات النهائية لعدد من المدارس الحكومية والخاصة من بينها مجمع مدارس زوسر برنسز الخاصة ومدرسة عائشة أم المؤمنين بجوار السنترال ش 15 مايو القديم بحي شرق شبرا الخيمة، وتفقد مدرسة بهتيم الثانوية بنات، وتفقد مدرسة بهتيم الإعدادية بنات وتفقد مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات بحي غرب وتفقد مدرسة شبرا الخيمة البلد الرسمية لغات.

وتفقد «الهجان»، أروقة المدارس من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبديا بعض ملاحظاته بالاهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولا بأول، لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، موجها بضرورة نشر التوعيه للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوما بشكل حضاري لائق، مشددا على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

وأكد أن المحافظة أنهت كل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لافتا إلى جاهزية استقبال 1.566.83 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول (31.366)، في عدد (2689) مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين (84061)، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.

كما كلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء، بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع الحالة العامة بمحيط المدارس لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب، كما وجه مديري المدارس، بالتأكد من استلام كل المخصصات من الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب، يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ القليوبية بإنطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية حرصا على مستقبل أبنائه الطلاب.