حبس 2 من المتهمين في واقعة «منجد القليوبية»

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس ربة منزل وشقيقتها، لاتهامهما بالتخلص من منجد بالخصوص بسبب زاوج شقيقه من أخرى بعد تطليق المتهمة الأولى، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المجني عليه وطلب التحريات.

كانت مباحث القليوبية، قد تمكنت من ضبط ربة منزل وشقيقتها فيما تكثف الجهود لضبط آخرين، بتهمة قتل شقيق طليق المتهمة الأولى بدافع الانتقام لزواجه من أخرى.

التصريح بدفن جثة ضحية زواج شقيقه

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وحبس المتهمين.

الجناة تخلصوا منه بدافع الانتقام

تلقى مأمور قسم الخصوص في محافظة القليوبية، بلاغا بمقتل «ك. ب» 33 سنة، منجد إفرنجي، إثر إصابته بسلاح ناري وسلاح أبيض بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وتشكيل فريق بحث، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة شقيق المجني عليه واثنين من أخواتها، و2 آخرين لهم معلومات جنائية، وأنهم أعدوا لارتكاب الواقعة والانتقام من شقيق طليقها لقيامه بالزواج من أخرى وتحرر محضر بالواقعة.