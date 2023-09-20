معلومات عن دير الأنبا موسى بطريق العلمين.. عمره 19 عاما وله طابع أثري

استقبل دير الأنبا موسى بطريق العلمين البابا تواضروس الثاني، في زيارة رعوية للدير، وكان في استقباله الأنبا ساويروس أسقف ورئيس ديرَي القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة ودير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والمشرف على الدير، والأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، بالإضافة إلى مجامع رهبان دير القديس الأنبا موسى بطريق العلمين، وديرَي القديس الأنبا توماس والشهيد مار بقطر بالخطاطبة.

أبرز المعلومات عن دير الأنبا موسى

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات حول دير الأنبا موسى بطريق العلمين، بحسب تصريحات الراهب القس أنطونيوس آفا موسى، الراهب بدير الأنبا موسى، لـ«الوطن»:

- تم إنشاء الدير في بداية عام 2004.

- تم الاعتراف به في جلسة المجمع المقدس يوم 16 يونيو2016.

- يوجد بالدير 5 كنائس، وتم تدشين كنائس الدير بيد البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة يوم 9 نوفمبر 2020.

دير حديث ذات طابع أثري

- يعد من الأديرة حديثة الإنشاء ولكنه ذات طابع أثري في البناء، حيث أن كنائس الدير بنيت بالطوب الأحمر والذي يعطي الطابع الأثري للدير.

- أسماء الكنائس هي: كنيسة الأنبا موسى بها 3 مذابح، كنيسة السمائيين بها مذبح واحد، كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بها 3 مذابح، كنيسة المعمودية بها مذبحين على اسم القديس يوحنا المعمدان والشهيد القديس، وكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بها مذبحين.