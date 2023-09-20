البابا تواضروس يلقي عظة الأربعاء من الإسكندرية اليوم

يلتقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أقباط كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بكيلوباترا في الإسكندرية الليلة، في الساعة السادسة مساء اليوم، وذلك خلال العظة الأسبوعية للبابا.

وأضافت كنيسة السيدة العذراء مريم بالإسكندرية أنه جار فتح أبواب الكنيسة لاستقبال الحضور من الساعة الثانية ظهرا، وحتى الساعة الرابعة على أن تغلق الأبواب عند اكتمال العدد.

نقل عظة البابا عبر الفضائيات المسيحية

ومن المقرر أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».

نشاط مكثف للبابا تواضروس

وفي سياق متصل، شهدت الساعات الماضية نشاطا مكثف للبابا تواضروس حيث أعضاء الديوانَين البابويين في القاهرة والإسكندرية، في المقر البابوي في القاهرة، وألقى كلمة عن أهمية العمل المؤسسي والتعاون وتبادل الخبرات ووزع قداسته الهدايا عليهم.

والتقى البابا الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، وجرى خلال اللقاء عرض ومناقشة عددًا من الأمور الرعوية.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، في المقر البابوي بالقاهرة.