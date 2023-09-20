«لو بعيدة عنك».. خطوات تغيير لجنة التصويت عبر موقع «الوطنية للانتخابات»

«بُعد اللجنة الانتخابية عن المقر السكني» من أبرز المشاكل التي قد تواجه بعض الناخبين في اللجان الانتخابية الخاصة بهم، ولكن وفقًا لقانون الانتخابات يستطيع الناخب أن يغير لجنته الانتخابية بعد التقدم بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني https://www.elections.eg/، تعديل مقر اللجنة الانتخابية، وفقًا للقرب من محل السكن حتى يتمّ التصويت في الانتخابات وذلك حسب الخطوات التالية:

طريقة تغيير اللجنة الانتخابية

1- يمكن للناخب الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة.

2- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

3- اختيار طلب تغيير المركز الانتخابي من القائمة على يسار الموقع.

4- كتابة الرقم القومي في الخانة المحددة، ثم الضغط على ابدأ الطلب.

5- إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج الاستمارة الموجود على الموقع.

6- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.

7- الضغط على إرسال بعد الانتهاء من ملء البيانات.