نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الموعد والخطوات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدورين الأول والثاني، سيتم الكشف عنها خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل رغبات الطلاب، والمقرر أن يتم غلقه في الخامسة من مساء اليوم، وذلك وفقا للقرارات والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 تكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويمكن الاطلاع عليها فور إتاحتها من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري، مشيرا إلى أن عملية التوزيع للطلاب تتم إلكترونيا.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة مكلفة بمتابعة أعمال التنسيق، ولم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، والأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.